VIDEO | Tallinna-Tartu maanteel leegitses limusiin, süttis ka autos olnud ilutulestik

Päästeameti Lõuna regiooni pressiesindaja sõnul põles keset maanteed sõiduauto. Inimesed said õnneks autost õigel ajal välja ja keegi tõsiselt viga ei saanud.

Päästeameti sõnul põhjustas õnnetuse see, et limusiinil läks sõidu ajal rehv põlema. Tuli levis kähku ning üsna pea olid leegid autost väljas. Kuigi tulekahju täpset põhjust ei ole teada, spekuleerib päästekeskuse pressiesindaja, et kuna autol läks põlema rehv, oli ilmselt probleem piduritega.

Sotsiaalmeedias levivad videod, kus on näha, et limusiin põleb ilutulestiku paukumise taustal. Seega spekuleeritakse, et tuli võis alguse saada hoopis keset sõitu autos süttinud ilutulestikust, mis siis ajapikku suuremad mõõtmed võttis.

PPA pressiesindaja Indrek Hirs kommenteerib Õhtulehele, et ka nendeni on see video jõudnud, kuid politsei hetkel menetlust ei alusta.

"Facebookis liigub video, aga seda on keeruline hetkel seletada. Konsulteerisin ka välijuhiga, uut infot meil otseselt hetkel ei ole. Meieni ei ole jõudnud informatsiooni, et tegemist oleks olnud pahatahtliku tegevusest alguse saanud süttimisega ja me hetkel uurimisega ei tegele," ütleb ta.

"Meieni ei ole jõudnud info, et see tulekahju ei oleks saanud alguse sellest, nagu päästeamet ütles: et autol läks rehv põlema. Ja kuna autos oli ilutulestik, siis järgnes kõik see, mis videos näha on," selgitab ta.