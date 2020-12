Tallinna-Võru maanteel lahvatas limusiin keset sõitu leekidesse

Päästeameti Lõuna regiooni pressiesindaja sõnul põles keset maanteed sõiduauto. Inimesed said õnneks autost õigel ajal välja ja keegi tõsiselt viga ei saanud.

Õnnetuse põhjustas see, et limusiinil läks sõidu ajal rehv põlema. Tuli levis kähku ning üsna pea olid leegid autost väljas. Kuigi tulekahju täpset põhjust ei ole teada, spekuleerib päästekeskuse pressiesindaja, et kuna autol läks põlema rehv, oli ilmselt autol probleem piduritega.