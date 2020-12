Võru linn tegi Kaitseliidule laguneva hoone pärast märgukirja  

„Palume korraldada lahtiste sokliplaatide eemaldamine ja muinsuskaitseametiga kooskõlastades hoone sokli remont,“ teatas Võru abilinnapea Toomas Sarapuu kaitseliidule saadetud märgukirjas Kreutzwaldi 1 kohta. Kaitseliidu Võrumaa malevapealik Toomas Pindis teatab linnale, et nad on kõnniteele kukkunud paekiviplaadid alati esimesel võimalusel ära koristanud. „Antud olukord on tekkinud johtuvalt hoone halvast seisukorrast ning pikaaegsest ja hetkel ka mitte aktiivsest kasutusest ning ilmastikutingimuste muutuse korral tulevad seinaplaadid lahti,“ kirjutab ta. Malevapealiku kinnitusel on nad saanud tulevaks aastaks raha. See on mõeldud Kreutzwaldi 1 katuse rekonstrueerimiseks ja fassaadi korrastamiseks. „Eesmärk on oma jõududega ning koostöös Lõuna maakaitseringkonna haldusega käesoleval aastal lahti tulevad plaadid eemaldada ja utiliseerida.“