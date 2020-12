Nahkhiired tuiskavad mere kohal edasi-tagasi nagu lennukid, vajadusel litsuvad Eestist ühe ööga Rootsigi 

Loogika on lihtne: kui viirus on muteerunud olekusse, kus ta on võimeline inimest nakatama, peab ta kuidagi meieni ka jõudma. „Inimene puutub aga nahkhiirega väga harva kokku ja tõenäosus saada juhuslikult ohtlikuks muteerunud viirusetüve otse nahkhiirelt on väga väike,“ kinnitab Lauri Lutsar (kes ei ole koroonapandeemia tõttu üle Eesti kuulsaks saanud professor Irja Lutsari lähisugulane, kuigi professor Lutsaril on poeg, kelle nimi on ka Lauri).

Olgu seal Hiinas lood, kuidas on, Eestis nahkhiiri üldiselt kartma ei pea. Kui puuriidas kirisebki veider elukas, kel isegi suured kõrvad tunduvad tihedalt hambaid täis olevat, tasub ta lihtsalt rahule jätta ning küll ta mõne aja pärast oma teed läheb. Tardunest ärkamine võtab loomakesel tubli tunnikese.

Juhtub nii, et mingil põhjusel on vaja nahkhiir siiski pihku võtta – no näiteks on loomake kinni jäänud kuuri seinal kuivavasse kalavõrku –, tasub kätte tõmmata kummikindad. Nahkhiire hammustus on valus ja naksata saanud koht võib minna käest ära.