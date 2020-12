TV3 VIDEO | Kohus peatas kogukonna vastuseisu tõttu Ikla-Häädemeeste piirkonnas rannikumetsa raie 

Romantilise rannatee kaitseks välja astunud inimesed leiavad, et metsaraie on seal ebaseaduslik ning seab ohtu kohaliku rannamänniku eksistentsi, vahendas "Seitsmesed uudised".

"Suur protestiaktsioon, et looduskaitsealasid kuidagi raiutakse ja kahjustatakse... Ma võin teile öelda, et me ei ole mitte meetritki looduskaitsealadele majandamist kavandanud ja veel vähem seal midagi teinud," seletas Ärmi. "Meid on keskkonnainspektsioon kontrollinud ja andnud oma hinnangu."