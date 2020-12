Eesti uudised Mulluse „Jõulutunneli“ 400 000: Peedu ravikodu ehitus pole veel alanud Asso Ladva , täna 20:30 Jaga: M

GALERII

KÕVASTI KÕPITSEMIST: Kunagi Oskar Allikule kuulunud villa, mis oli nõukogude ajal kirjanike suvemaja, vajab enne ravikoduks saamist põhjalikku remonti. Foto: Asso Ladva

„Miks sellist asutust peab rajama aedlinna elamurajooni ja selleks on tarvis veel muuta linna üldplaneeringut? Kogu asjaajamise juures on veider, et tegelikult ei võeta arvesse kohalikke elanikke. Meil on tekkinud küsimusi rohkem kui vastuseid,“ ütleb Peedu elanik Ain Kaare tema naabrusesse kavandatava miljööteraapilise laste ravikodu kohta, mille ehitamiseks kogus mullune ETV saade „Jõulutunnel“ peaaegu 400 000 eurot. Ravikodu detailplaneeringu arutelu tõotab minna väga kuumaks.