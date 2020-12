Suurbritannia valitsus: abi on teel, pidage vastu! 

800 000 doosi, igas kuivjääga täidetud kastis 975 ampulli, millest saab 5 annust. Vaktsiin on eriline, säilitamistingimused on külmemad kui ilm Marsil (-70C) ja teda saavat ümber laadida vaid maksimaalselt neli korda.

Ameeriklased seletavad Suurbritannia sedavõrd kiiret heakskiitu –kerge kiivusega hääles – et erinevalt jänkidest ei kontrolli britid alusandmeid, vaid analüüsivad üksnes firma järeldusi, pealegi tegid nad seda üheaegselt mitmes töögrupis (materjali on ju tuhandeid lehekülgi) ja seepärast jõudsidki oma tööga nii kiiresti lõpule.

Kolmapäeval publitseeriti ka Vaktsineerimise ja immuniseerimise ühiskomitee soovitused, kellele kõigepealt vaktsiini süstida. Elanikkond on jaotatud 9 gruppi, kusjuures esmajoones vaktsineeritakse tervishoiutöötajad ja üle 65 aasta vanused ning teised riskigrupid (näiteks ülekaalulised, astmahaiged ja diabeetikud). Arvestada tuleb, et Suurbritannias on ainuüksi tervishoiutöötajaid poole miljoni ringis.

Terve saareriik läks kihama, sest on ju 65 miljoni inimese vaktsineerimine lihavõteteks, nagu peaminister Boris Johnson lubas, säherdune ettevõtmine, mida enne pole kusagil ette võetud. Siemon Stevens, nende tervishoiuameti juht, ütles, et haiglad on “ajaloo suurima vaktsineerimiskampaania” jaoks valmis ja lähemate kuude jooskul saab terve maa vaktsineeritud.

Teatavasti peitub saatan aga pisiasjades ja neid on säherduses ettevõtmises terve müriaad. Sõjavägi ehitab nädalavahetusega kümmekond kohta vaktsineerimiseks ümber, näiteks jalgpallistaadioni Bristolis, hipodroomi Surreys ning endised näitusepaviljonid Londonis, ühtekokku edaspidi paarkümmend kohta üle maa. Inimesed on kõhkvel, sest sotsiaalmeedias pahad ja edevad räägivad ka igat sorti hirmulugusid (kuidas siis muidu?).

Teisalt pole see tavaline vaktsineerimine: inimestel tuleb jääda veerand tunniks kohale, et saaks kontrollida , millised on kohe ilmnevad kõrvalnähud. Ettevaatuse huvides soovitab vaktsineerimise ühiskomitee rasedatel ja rasedust järgmise kolme kuu jooksul planeerivatel inimestel mitte lasta end vaktsineerida, sest veel pole neil sellekohast teavet, kuidas vaktsiiin rasedusele mõjub. Seega võtab vaktsineerimine rohkem aega ning kindlasti saavad esimesed annused kätte just haiglate ja kliinikumide töötajad. Pealegi tuleb kuu aja (3-4 nädalat) möödudes teha teine süst. Tuleb kirja panna esimese süsti saanute andmed, võtta väike anamnees ja kontrollida isikusamasust. Arusaadavalt pole veel teada kui kaua immuunsus kestab. Pfizeri teadusdirektor arvab, et poolest aastast aastani, aga võib olla ka kauem.