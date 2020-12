„ABI ON TEEL, PIDAGE VASTU!“ Suurbritannia alustab vaktsineerimisega 

800 000 doosi, igas kuivjääga täidetud kastis 975 ampulli, millest saab viis annust. Vaktsiin on eriline, säilitamistingimused on külmemad kui ilm Marsil (-70 °C) ja teda saavat ümber laadida vaid maksimaalselt neli korda.Ameeriklased seletavad Suurbritannia sedavõrd kiiret heakskiitu – kerge kiivusega hääles – selliselt, et erinevalt jänkidest ei kontrolli britid alusandmeid, vaid analüüsivad üksnes firma järeldusi, pealegi tegid nad seda samal ajal mitmes töögrupis (materjali on ju tuhandeid lehekülgi) ja seepärast jõudsidki oma tööga nii kiiresti lõpule.