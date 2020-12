Nõukogude Tartu sümbol restoran Kaseke kaob minevikku 

1964. aasta suvel valminud hoone esimesel korrusel oli toidukauplus Tähe, ühtlasi Kalevi esinduskauplus. Restoran Kaseke asus selle kohal. Nüüd müriseb restoranihoone kõrval võimas kopp, mis lahmakate kaupa maja seina lammutab. Ansamblist MTJ tuntud elupõline tartlane Lembit Tähepõld ütleb seda vaadates, et temal on praegu põhjust topeltnostalgiaks, sest all kaupluses töötas lihaletis tema ema, üleval teenisid kolleegid lisalugude eest viiekaid.