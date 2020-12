Kohus mõistis linnavolinikule altkäemaksu andnud ettevõtja vangi  

Vastutasuna pidi too tagama, et Berezovskiga seotud firmadele, eeskätt Pipes Building OÜ-le, loodaks ASi Narva Vesi korraldatud hangete puhul eelistingimused, mis võimaldaksid temaga seotud ettevõtetel võita hankemenetlusi ja sõlmida seejärel hankeid töövõtulepinguid. Kohus mõistis Berezovski süüdi altkäemaksu andmises ja karistas teda ühe aasta ja 11kuulise vangistusega, millest kuulub kohe ärakandmisele kolm kuud, ülejäänud on tingimisi. Kohtu all oli ka Kiira Berezovskaja, keda süüdistati altkäemaksule kaasaaitamises. Tema mõisteti õigeks.