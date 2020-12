Juhtkiri | Meelelahutussektori lämmatamine 

Kuivõrd tasub lootusi panna sellele, et kliendid tulevad õhtustama või märjukest rüüpama senisest oluliselt varem, näitab aeg, ent pigem on põhjust arvata, et sellega läheb samamoodi nagu ootusega, et kohalikud suudavad asendada Tallinna vanalinna tänavu tulemata jäänud turiste. Kahjuks ei suutnud. Nüüdseks on paljud söögikohad otsustanud, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus ja – kes ajutiselt, kes püsivalt – uksed juba sulgenud. Õhtuse meelelahutuse pakkujaid vaevalt toetavad oma teenuse ümberkohandamisel valitsuse sõnumid, et tegelikult on igasugune seltskondlik läbikäimine praegu ebasoovitav. Tõepoolest – viirus kellaajast ju ei hooli, ent millegipärast on siiski mindud just ajaliste tegutsemispiirangute teed.