Nädala tipud | Elumarssijatele võimuliidu tugi 

Elumarssijatele võimuliidu tugi Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna 16:50

Foto: Robin Roots

Abordivastaste liikumisele MTÜ Elu Marss katuserahast suurima üksiksumma eraldamine – 141 000 eurot – on märgiline ka selle poolest, et võimuliit esitas ettepanekud toetuste maksmiseks seekord ühiselt. Vaevalt jõudsid peaminister Jüri Ratas ja võitluskaaslane Tanel Kiik end abordivastaste eesmärkidest distantseerida, kui selgus, et Elu Marsile on 30 000 euro jagu lisa tulemas, sest unustuste hõlma vajunud julmurist sõjapealik saab piisavalt tähelepanu ka ilma talle ausamba tarvis sentigi kulutamata. Teod räägivad teatavasti aga rohkem kui sõnad.