Siiri Laidla | Kuidas mõõta talenti? 

Teatritudeng polnud nõus oma hindajatega, kes ta üliõpilaste hulgast välja praakisid. Hindajad ei näinud näitlejahakatises piisavalt arenguvaru. Neiu pöördus kohtusse, saavutas hindajate üle võidu ja teatrikooli ennistamise. Ta soovis nii väga näitlejaks saada ja uskus oma andesse.

Samas teame, et ainuüksi lavakunstikool kellestki näitlejat ei tee. Kooli moodustavad inimesed – õpetajad, õpilased, professorid ja tudengid oma arusaamade, oskuste, metoodika, annete ja ootustega, mis sageli peegeldavad ühiskonna ootusi ja nõudmisi. Ehk seda, mille eest publik on valmis maksma. Alati on olnud ka vastuvoolu ujujaid, kellele ametlik koolisüsteem ei sobi, kuid keda hiljem kohtame särava ja omanäolise tegijana.