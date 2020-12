Politsei tuvastas Lääne- ja Pärnumaal ebaseaduslikult töötanud välismaalased 

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters rääkis, et Läänemaal tuvastati kuus Ukraina kodanikku, kes töötasid Eestis seadusliku aluseta. „Kolmel neist puudus ka kehtiv Eesti viisa ja viisavaba viibimisaeg oli lõppenud, mis tähendab, et neil ei olnud üldse õigust Eestis viibida,“ ütleb Peters.

Kõikide rikkujate ja ka ettevõtete esindajatega vesteldi põhjalikult ning selgitati Eestis viibimise ja töötamise õigusi. „Vestluste käigus tuli välja, et mitmel inimesel ei olnud tegelikult üldse teadmist, et nad töötavad Eestis selleks õigust omamata,“ räägib Peters.

Petersi meelest on väga oluline, et tööandjad teeksid välismaalasi palgates piisavat selgitustööd. „Muidugi on see ka inimese enda vastutus, kuid tööandja peaks olema huvitatud sellest, et välismaalastest töötajate tegevus oleks seadusega kooskõlas. Nii saab olla kindel, et ettevõttel ei teki hiljem teenuse osutamisega probleeme ja tagada usaldusväärsuse klientide silmis.“