USALDA, AGA KONTROLLI: mis juhtub, kui näomaski ei kanna ja keegi kaebab? 

Häirekeskus on saanud 24. novembrist alates 26 kõnet selle kohta, et maski kandmise nõuet on rikutud. Suur osa kaebusi on tulnud kaupluste ja toitlustusasutuste töötajate või külastajate kohta, väiksem osa puudutab maski kandmist ühistranspordis. Lisaks on häirekeskus saanud teateid, et rikutakse 2 + 2 reeglit ning puuduvad desinfitseerimisvahendid.