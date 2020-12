Eesti uudised Valitsus kinnitas Ida-Virumaa piirangud Toimetas Triinu Laan , täna 12:11 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Valitsus kinnitas e-istungil korralduse Ida-Virumaal siseruumides toimuva huvihariduse, huvitegevuse ja harrastusspordi piirangute kohta. Uued nõuded hakkavad kehtima laupäevast, 5. detsembrist. Piirangud on hädavajalikud, kuna koroonaviiruse levik on võrreldes teiste maakondadega Ida-Virumaal kõige laialdasem.Piirangud kehtivad siseruumides toimuva huvitegevuse ja huvihariduse, sportimise ja treenimise ning spordi- ja liikumisüritustele.Kõigis nendes valdkondades on alates laupäevast lubatud üksnes individuaalõpe ja -tegevus, sealhulgas individuaaltegevus juhendajaga. Kanda tuleb maske, välja arvatud juhtumitel, kui see pole tervislikel või muudel olulistel põhjustel võimalik, samuti ei pea makse kandma alla 12-aastased lapsed.Õppe ja tegevuste läbiviimisel tuleb järgida tavapäraseid viiruse leviku tõkestamise reegleid, näiteks peavad olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendeid, puhastada tuleb ühiskasutatavaid pindu, õhutada ruume ning järgida terviseameti muid juhiseid.