USA luureametnik: suurimaks ohuks demokraatiale ja vabadustele on Hiina 

Donald Trumpi valitsuskabinetti kuuluv riikliku julgeolekuteenistuse juht John Ratcliffe teatas Wall Street Journalis avaldatud kirjutises, et Hiina suurendab üha oma mõjuvõimu, varastades USA saladusi ja asendades seeläbi turul Ameerika ettevõtteid.

Praegune USA administratsioon on võtnud Hiina suhtes karmi joone. Aasia riigi kaupadele on kehtestatud lisatariifid – millele on jõuliselt reageeritud – ja Pekingit süüdistatakse intellektuaalse omandi varguses. Ratcliffe'i sõnul valmistus Hiina vastasseisuks USAga ja kavatses domineerida maailma „majanduslikult, sõjaliselt ja tehnoloogiliselt“.