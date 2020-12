Namiibia kohalike valimiste üheks võitjaks oli Adolf Hitler 

Adolf Hitler Uunona tunnistas, et talle pandi nimi natside juhi järgi, ent tema hinnangul ei saanud isa ilmselt aru, mille eest Adolf Hitler seisis. „Lapsena võtsin seda kui tavalist nime,“ sõnas poliitik, kes korjas oma valimisringkonnas ülekaaluka 85% häältesaagi. Namiibia Hitler mainis, et alles suureks saades mõistis ta, et „see mees tahtis kogu maailma allutada“. „Mul pole ühegi sellise asjaga pistmist,“ kinnitas kurikuulsa diktaatori nimekaim. Poliitiku sõnul kutsub abikaasa teda Adolfiks ja tal pole mingit kavatsust nime muuta.