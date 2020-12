Eesti uudised OTSE | Jüri Ratas: kohtusin koroonapositiivsega, sõidan kohe testima Ohtuleht.ee , täna 11:45 Jaga: M

Foto: facebook.com/ratasjuri

Peaminister Jüri Ratas katkestas täna Ida-Virumaa visiidi, kuna sai teate, et kohtus tööalaselt kolmapäeval inimesega, kes sai täna teada, et on COVID-19 positiivne.Peaminister suhtles pärast seda terviseametiga, kust kinnitati, et ta on lähikontaktne. Peaminister täidab kõiki ameti antud juhiseid.„Katkestan koheselt visiidi Ida-Virumaal ja sõidan testima veendumaks, et minu tänased kohtumised polnud nakkusohtlikud teistele. Pärast seda jään eneseisolatsiooni ja täidan kõiki edasisi terviseameti juhiseid. Loomulikult kandsin täna kogu visiidi ajal maski ja hoidsin vahemaad,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.