LÄHIKONTAKT NAKATUNUGA! Jüri Ratas: teen koroonatesti, veendumaks, et ma polnud teistele nakkusohtlik

Kell 12.00 alanud pressikonverentsil osales peaminister Jüri Ratas Skype'i teel. Teised pressikonverentsil osalejad on terviseameti Ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus, Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Marek Seer ja Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Marek Seer ütles, et Ida-Virumaal ei ole plaanis avada kaitseväe välihaiglat. "Praegu oleme otsustanud, et Narva haigla on avanud 40 voodikohta ja see jääb nii. Ülejäänud voodikohad avatakse teistes Lõuna-Eesti haiglates." Seer lisas, et Narva haiglas saaks koroonahaigetele avada veel 40 voodikohta, kuid puudu on meedikuid.