Joe Biden palub presidendiks vannutamise järel ameeriklastel 100 päeva maski kanda 

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised võitnud Joe Biden märkis neljapäeval, et tema hinnangul väheneb Covid-19 juhtumite arv märkimisväärselt, kui iga ameeriklane kannab näokatet. Ta sõnas CNNile antud intervjuus, et palub avalikkusel pärast enda ametisse pühitsemist 100 päeva maski kanda: „Lihtsalt 100 päeva maskiga, mitte igavesti. Sada päeva!“. Biden sõnas, et tema ja asepresident Kamala Harris näitavad rahvale eeskuju, kandes ka ise näokatteid.

Demokraat sõnas, et peagi saabuva vaktsiiniga seotud hirmude peletamiseks on ta valmis laskma end avalikult vaktsineerida. Seda lubasid vajadusel teha ka endised presidendid Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. „Inimesed on kaotanud usu vaktsiini töövõimesse. On oluline, milliseks eeskujuks on president ja asepresident,“ sõnas Biden. Pew uurimiskeskuse viimase küsitluse kohaselt on vaid 60% ameeriklastest valmis koroonavaktsiini manustama.