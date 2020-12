Justiitsminister komisjoni soovitust ei arvesta: tema tahab Viru maakohtu esimeheks Kai Härmandit 

Astrid Asi lahkub Viru maakohtu esimehe kohalt tuleva aasta 1. jaanuaril. Temast saab Harju maakohtu esimees. Justiitsministeerium kuulutas seoses sellega välja sisekonkursi. Laekus nelja kohtuniku avaldus – neist kaks on Viru maakohtust, kaks teistest kohtutest. Konkursikomisjon esitas justiitsministrile kandidaadi, kes oli kolme liikme esimene eelistus. Kuid Raivo Aeg eelistas Kai Härmandit. Justiitsminister hindab kõrgelt tema pikka staaži Harju maakohtu kohtunikuna, nagu ka tema akadeemilist tegevust ja juhtimiskogemust. Kai Härmand on olnud kaheksa aastat justiitsministeeriumi asekantslergi ja on juhatanud õiguspoliitika valdkonda.