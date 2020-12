Uued piirangud: vohava koroonaviirusega võideldakse poodides  

„Koroonaviiruse leviku olukord Eestis on halb,“ tõdes Ratas. Viirus levib kiirelt ja laialdaselt. Suhtarv 100 000 elaniku kohta on 358, Ida-Virumaal kohati aga üle 1000. See tähendab aga tõbiste arvu kasvu haiglates, kus aina rohkem tuleb tegelda koroonaviirusega nakatunutega.

„Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus,“ toonitas valitsusjuht, lisades, et neljapäevase seisuga oli koroonaviiruse tõttu haiglas 218 patsienti. Et hoida olukorda kontrolli all ja sealhulgas tagada plaanilise ravi jätkusuutlikkus, otsustaski valitsus kehtestada uued lisapiirangud kohtades, kus liigub palju inimesi.

Alates laupäevast piiratakse meelelahutus- ja toitlustuskohtade ning avalike ürituste avamisaegu ning vähendatakse poodides ja teeninduskohtades korraga viibivate inimeste arvu: nendes tohib korraga olla vaid pool tavapärasest inimhulgast, inimesed ei tohi olla tihedalt koos ja peavad hoidma kahemeetrist vahemaad. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad nüüd uksed kinni hoidma ajavahemikus 22–06. Siiski on võimalik kaasaostmine ja kulleriteenus. Kinniste uste piirangut laiendatakse ka avalikele ning spordi- ja liikumisüritustele. Küll aga jäävad edaspidigi lahti spaad ja kinod-teatrid, mis on valitsuse arvates suutnud tõestada, et tagavad ohutuse.

Rahandusminister Martin Helme sõnul oleks väga efektiivne panna kogu riik mitmeks nädalaks kinni, et koroonaarvud väheneksid. Kuid sellest otsustati loobuda majanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.