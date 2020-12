Juhtkiri | Liigne leebus toob mustad jõulud 

See on ka väga oluline põhjus, miks tuleb piiranguid väga tõsiselt võtta. Olukorra tõsidust arvestades lisandus valitsuse piirangute nimekirja aga pigem liiga vähe kui liiga palju. Kõrtside varasem sulgemine võib rahva väljas käimist vähendada, aga ei pruugi, kui sinna minnakse lihtsalt varasemal kellajal. Mõistlikuks võib hinnata erapidude keelustamist, mis teeb nii politsei kui ka terviseameti töö lihtsamaks ja aitab välistada erinevaid trikitamisi pidude kokkukutsumisel. Poodides ostlejate hulga piiramine võib ilus olla küll paberil, sest poodidesse võib uksele riputada sildi ostjate lubatud maksimumhulgaga, kuid nende reaalne ülelugemine on iseasi.

Samas on õigus ka ettevõtjatel, kes uute piirangute kehtestamise peale küsivad õigustatult, kuhu jääb riigi abi ja kas riigi piiravad sammud on ikka proportsionaalsed nii eraettevõtluse kui ka riigieelarveliste asutuste suhtes. Sest riik hoiab näiteks teatrid endiselt töös ning üheks põhjuseks võib olla, et riigieelarvest sõltuvatena vastutab riik nende käekäigu eest ja on huvitatud piletiraha teenimisest.