BRÜSSEL POLE AINUS PEOPAIK: New Orleans'i seksipeost sai suur koroonakolle 

Pidu kandis pealkirja Naughty in Nawlins ehk Nurjatused Nawlinsis (New Orleans'i rahvakeelne hääldus). Ürituse korraldaja Bob Hannaford tunnistab oma blogipostituses, et tagantjärele mõeldes poleks ta pidanud praegusel ajal rahvast kokku kutsuma. Tõsi küll, võrreldes varasemate aastatega ei tulnud svingereid just kuigi palju kohale. 2019. aasta Naughty in Nawlinsit väisas 2000 seksihuvilist. Üks neljakümne ühest teadaolevast nakatunust viibib Hannafordi sõnul haiglas väga tõsises seisus.

Hannafordi sõnul võis nakatunutega ühendust võttes selgelt näha, et aja jooksul inimeste hool ja mure viiruse leviku pärast kadus. Svingerite üritus kestis kolm päeva ning kui esimesel ja teisel päeval muretsesid partnerivahetajad väga, siis kolmandal ja viimasel päeval võttis kahjuks maad suhtumine „Ah, nagunii viimane päev, paneme pidu!“.