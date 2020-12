Repliik Kristina Šmigun-Vähi | Kui kutsutakse juubelile, siis muidugi püüame osaleda Kristina Šmigun-Vähi, riigikogu liige, Reformierakond , täna 16:48 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi selgitab, miks ta osales koroonapiirangute ajal terviseameti tähelepanu alla sattunud suure osalejate arvuga peol Saaremaal: Kahtlemata tuleb praegusel ajal mistahes üritust korraldades või seal osaledes olla ettevaatlik ja hinnata kaasnevaid riske. Kui meie pere üks lähedasemaid sõpru kutsub oma juubelile, siis me muidugi püüame osaleda. Minu teada olid sel ajal lubatud nii teatrietendused kui kontserdid, samuti olid külalistele avatud spaahotellid. Teades ja tundes sünnipäevalast väga hästi olin ka veendunud, et ta on oma lähemaid sõpru sünnipäevale kutsudes teinud kõik vajalikud ettevalmistused külaliste oludele vastavaks võõrustamiseks.“