ELU MARSIL: eksistentsile viitavaid väiteid pole suudetud seni tõestada 

Elu nõuab teatavasti mõningaid põhilisi „koostisosi“, millest vähemalt üks on vesi. Juba aastaid on NASA kulgurite ja muu tehnika abil otsinud Marsil märke kunagisest vee olemasolust, mis aitaks paremini mõista planeedi ajalugu ja ka seda, kas seal võis kunagi eksisteerida elu. Teadlased arvavad, et päike ei suutnud kauges minevikus soojendada Marsi pinda piisavalt, et seal oleks võinud tekkida elusorganismid. Geotermilise soojuse teooria toel võib aga oletada, et midagi võis punasel planeedil ikkagi eksisteerida.