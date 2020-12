Indrek Tarand sai tööd Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses 

Keskuse kodulehel ära toodud tutvustuses öeldakse, et aastatel 2007-2008 oli Indrek ÜRO Gruusia valitsuse nõustamismissiooni liige ning sellest ajast on püsivamalt huvitunud endiste Nõukogu Liidu riikide probleemidest lõimumisel nn Lääne kogukonnaga. "Seetõttu keskendub Indreku uurimistöö RKK-s Kremli mõju analüüsimisele Valgevenes, mis alates 2020. aasta augusti presidendivalimistest on ühtaegu demokraatlikus turbulentsis ja autoritaarses haardes," põhjendab keskus.