Krimi POOLE MILJONI EEST VARA HÄVIS LEEKIDES! Eksfarmer eitab kindlustuspettust: see on valesüüdistus! Arvo Uustalu , täna 13:51 Jaga: M

LOOTUSRIKAS: Seitse aastat tagasi lootis Rain Merelaid, et laut saab kindlustusrahaga taastatud. Foto: Mari Luud

Seitse aastat tagasi septembris kirjutas Õhtuleht Lääne-Virumaa ettevõtjast, kes heitis Sagadi mõisa kinnisvarahaldurile ette, et see keelas päästjatel järelkustutuse ajal vett mõisa tiigist võtta. Ta oli väga nördinud, kuna heinaküünis asunud kallid seadmed saanuks veel päästa. Nüüd on eksfarmer Rain Merelaid sama põlenguga seoses kohtu all.