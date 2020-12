VIDEOINTERVJUU | Telekokk Joel Ostrat: minu saates on olnud vaid üks keeruline staar, kellega meil ei klappinud algusest peale 

Televaatajate südamed on võitnud tippkoka saade "Joel Ostrati suur õhtusöök", kus ta esitab staaridele väljakutse panna oma kokaoskused ja toiduideed proovile ning pakkuda ühes Eesti tipprestoranis sajale inimesele kolmekäigulist õhtusööki.

Joel, sul on tohutu plejaad kuulsusi saatest läbi käinud. Kes on kõige keerulisemad saatekülalised olnud? Kellega on vaat et võimatu samas köögis olla?

Ainult üks nimi tuleb meelde ja see on...