VIDEOINTERVJUU | Staarkokk Joel Ostrat: mul on seitsme aasta needus ja selle needuse olen nüüd ületanud 

Vaatajate südamed on võitnud samuti tippkoka saade "Joel Ostrati suur õhtusöök", kus ta esitab staaridele väljakutse panna oma kokaoskused ja toiduideed proovile ning pakkuda ühes Eesti tipprestoranis sajale inimesele kolmekäigulist õhtusööki.

Joel, sul on tohutu plejaad kuulsusi saatest läbi käinud. Kes on kõige keerulisemad saatekülalised olnud? Kellega on vaat et võimatu samas köögis olla?

Ainult üks nimi tuleb meelde ja see on Elina Born. Meil ei klappinud algusest peale. Usun, et Elina tundis ka selle ära. Ma ei saa öelda, et ta ei oska köögis midagi teha. Oskab küll. Aga Elina üks suur miinus oli võib-olla see, et ta ei usaldanud mind. Ta ei teadnud mida me nende roogadega teeme. Ta oli ebakindel ja me ei saanudki seda rooga valmis. Tegime roa valmis, aga Elina ütles "ei, see ei ole see". Tegime uuesti. Ikka, "ei, see ei ole see". Ta ei andnud sellele roale isegi võimalust. Meil lihtsalt ei klappinud omavahel. Ta oli saates koos Jüri Pootsmaniga, kes on väga lahe tüüp. Temaga klappis meil omavahel väga hästi. Ma ei taha öelda, et Elina on kuidagipidi paha kokk või paha inimene. Ei. Lihtsalt kõik inimesed ei saa omavahel klappida.

Kes on kõige lahedam saatekülaline olnud?