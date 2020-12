TOHOH! Leedut geidest puhastada soovinud rahvasaadiku kaamerapilti jäi töökõne ajal paljas mees 

Kohtumisest tehti Leedu Seimi YouTube'i kontol otseülekanne. Kui video on kestnud 13.44 minutit, lülitab kaamera sisse ka tehniliste probleemide käes vaevelnud Petras Gražulis. Sealt oli näha, et üle tema õla jälgib arvutis toimuvat palja ülakehaga mees. Pärast viit sekundit kadus taas rahvasaadiku videopilt – pole teada, kas Gražulis lülitas selle ise välja või tabas teda järjekordne tehniline probleem.

Leedu Kristlike Demokraatide parteisse (LKDP) kuuluv Gražulis on tuntud LGBTQ+ vastase retoorika poolest ja ta on osalenud Vilniuses toimunud geiparaadi ajal häälekate protestijate seas. 2012. aastal võrdles ta homoseksuaalsust näiteks nekrofiilia, zoofiilia, kleptomaania ja narkosõltuvusega ning soovitas kõik geid riigist välja saata.

Parlamendikomitee esimees Vytautas Juozapaitise sõnul võivad koosolekute ajal parlamendiliikmete kõrval viibivad kõrvalised isikud kujutada ohtu poliitikute aususele, vahendab LRT. „Kahtlemata võib see mõjutada otsuste tegemist,“ mainis Juozapaitis, kelle sõnul on iga saadiku kohustus tagada, et nende kodusesse töökeskkonda ei ilmuks teisi inimesi.

Parlamendikomitee esimees väitis, et ta ise kõne ajal paljast meest ei märganud. „Küsimus on ka selles, miks nad tööajal poolpaljad on. Muidugi saab öelda, et tegu on inimese eraeluga, aga ta oli samal ajal Seimi koosolekuga ühenduses,“ selgitas Juozapaitis, kelle arvates võis tegu olla perekonnaliikmega, kes aitas Gražulisel tehnilisi probleeme lahendada.