Mart Soidro | Kirgi küttev eelnõu abielu küsimuses 

Kuna riigikohus ei võtnud 30. novembril Kalev Kallo süüasja arutlusele, oli Keskerakonna raudvara sunnitud riigikogust lahkuma. Elu pakub üllatusi - saatuse irooniana võiks kooseluseaduse vastast Kallot asendada Toompeal kooseluseaduse tulihingeline toetaja Imre Sooäär. Neid ridu arvutisse toksides pole veel selge, kas viimastel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Sooäär annab esmaspäeval ametivande või mitte.

Imre Sooäär on raske valiku ees: viimastel valimistel sai ta Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital kõigest 349 häält (valimas käis 69 964 kodanikku). Selles ringkonnas oli Sooäär häältesaagilt tagantpoolt neljas, temast vähem hääli said Tanel Kiik (237), Irina Embrich (200) ja Peeter Mardna (142). Aga vaadakem asja positiivse külje pealt: Sooäär sai siiski 60 häält rohkem kui Kalev Kallo (289) Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkonnas.

Kuid see on kõigest pool muret. Alates 1. juulist töötab hotelli- ja restoraniomanik välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas olevas äridiplomaatia büroos lauaülemana. Vahetada tubane töökoht poliitiliste tõmbetuulte käes oleva rahvaasemiku töö vastu nõuab mehisust ja kindlameelsust. Aga kauaks Toompeal tööd jätkub? Keegi ei julge enam ennustada, kaua see koalitsioon veel kestab. Kui valitsus peaks vahetuma ja Sooäär Toompealt lahkuma, vajaks teenekas ühiskonnategelane kindlasti garantiid, et ka tal on koht päikese all. Ja seda ei saa talle pakkuda Keskerakond.

Aga jätame Sooääre oma rasket otsust tegema ja vaadakem Keskerakonnas veel veidi ringi. Toompeal on tagasi Mailis Reps, kes oli 2014. aasta aprillis üks neljakümnest abielule sooneutraalset alternatiivi pakkuva eelnõu autoritest. Uurival ajakirjandusel on jäänud kahe silma vahele ka see, et sama seaduse üheks initsiaatoriks oli Keskerakonna teinegi raudvara – Enn Eesmaa. Tõsi, kui seadus 9. oktoobril 2014. aastal häältega 40:38 vastu võeti, puudusid mõlemad veteranpoliitikud töölt. Aga igal juhul on nüüd, äraspidises situatsioonis põnev jälgida mõlema rahvaasemiku retoorikat ja keerutamiskunsti.

Stopp! Ärme liialt hoogu lähe! Näiteks Keskerakonna üks liberaalsemaid saadikuid Oudekki Loone teatas, et ei näe rahvalt arvamuse küsimises midagi halba. „Ma põhimõtteliselt toetan otsedemokraatiat. See on viis, kuidas ühiskond saab midagi selgeks vaielda” (Postimees, 1.12.2020). Teisisõnu: riigikogu asendusliikme Loone häälega ei maksa opositsioonil arvestada.

Kui võtta lakmuspaberiks 2014. aasta kooseluseaduse hääletustulemus, siis omad karid on ka praeguse opositsiooni ridades. Paljud ehk veel mäletavad, et Aivar Sõerd oli Andrus Ansipi esimese valitsuse (2005-2007) rahandusminister, nooremad inimesed vast mitte, et ta ei olnud selles valitsuses mitte Reformierakonna, vaid EKRE eelkäija Rahvaliidu minister. Alles 2010. aastal teatas Sõerd Rahvaliidust lahkumisest ja Reformierakonda astumisest. Aga vanad vaated jäid alles. 2014. aastal oli Sõerd üks kuuest reformierakondlasest, kes hääletas kooseluseaduse vastu.

Kui 2017. aastal tõusis päevakorrale kooseluseaduse tühistamine, kinnitas Sõerd: „Eelmises riigikogu koosseisus hääletasin kooseluseaduse vastu. Ka praeguses riigikogu koosseisus pole mingit põhjust oma varasemat seisukohta muuta” (Eesti Ekspress, 23.08.2017).