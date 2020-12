Seisukoht | Mis saab Šmigun-Vähi koroona ajal peolkäimisest? 

Vastustes jääb mulje, et kui mängus on väga hea sõber, siis võib pidu panna ka koroona ajal ning pealekauba ei valdavat küsijad õigeid andmeid, sest tema arvates olevat külalisi olnud tegelikult vähem – ega tal endalgi täpseid fakte pole, ta lihtsalt arvab nii.

Üritust kontrollinud riigi esindajate sõnul oli peol 250 osalejat, reegleid ei jälgitud ning uksel oli hoiatus ürituse sotsiaalmeedias kajastamise kohta. Õige hõlma ei hakka ju keegi, kui pidu oli reeglitepärane, siis milleks karta, et info selle kohta sõprade-tuttavate seas leviks? Kas Šmigun-Vähi ei usalda oma tööd tegevat terviseametit ja politseid? Kas Šmigun-Vähi arvab, et ametnikud teevad talle ja peolistele liiga?

Šmigun-Vähi õnnetuseks on ta poliitik. Reformierakond viskas pikema jututa endi seast välja Tallinnas toiminud maskivastase meeleavalduse korraldaja. Mille poolest Šmigun-Vähi temast erineb? Kas tema võib rohkem lubada, kuna on riigikogus istujana erakonna eliit erinevalt tollest maskivastasest? Poliitik peaks ju rahvale oma käitumisega eeskujuks olema, vähemalt teoorias.

Šmigun-Vähi annab signaali, et piirangud on kõigi teiste, aga mitte temasuguste jaoks. Isegi kui tegu on reeglite piiri peal balansseerimisega, oleks mõistlik sellistest pidudest pigem loobuda. Šmigun-Vähi puhul oleks tore, kui ta ületaks uudiskünnise ka oma töise tegevuse, mitte üksnes peol osalemise faktiga.