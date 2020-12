Olukorrast valitsuses | Martin Helme: meil on vähemusvalitsus, kui Isamaa ei hääleta abielureferendumi poolt 

Helme hinnangul on üllatav, et vastupanu abielureferendumile tuleb eelkõige Isamaa fraktsioonist, kus juba neli liiget on öelnud, et ei toeta selle toimumist. Kui järgmisel nädalal peaks Keskerakonna fraktsiooni tulema Imre Sooäär, võivad koalitsioonil vajalikud hääled referendumi korraldamiseks puudu olla.

EKRE esimees loodab siiski, et referendum saab riigikogu suures saalis vajalikud hääled. „See on võistlus rahva hääle eest!“

Selle kõige valguses on saamas tugeva löögi Eesti haiglate töö. „Meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus!“ teatas Ratas. Peaministri sõnul soovitakse plaanilist ravi lahti hoida, kuid selle hoidmiseks on vaja järgmisi meetmeid. Viiruse levikut püütakse takistada muu hulgas sellega, et alates laupäevast peavad kaubanduskeskused täitma kuni 50% täituvuse piirangut. Samas ei tohi korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, mille lõpuakord ei kõla kell kümme õhtul. „See tähendab seda, et erapeod, -rentimine ei ole lubatud,“ toonitas Ratas. (Lähemalt allpool)

„Kultuur jääb lahti senisel kujul!“ hõiskas kultuuriminister Tõnis Lukas. Minister selgitas, et kinod ja teatrid saavad oma tööd jätkata, sest asutused on tõestanud, et nad on ohutud. See tähendab ka seda, et kinoseansid ja teatrietendused võivad minna üle kella kümnesest piirangust. See aga eeldab, et tegu on üritusega, kus külastajatel on oma „statsionaarne istekoht“.

„Pea igapäevaseks saanud teated koroonaviirusele oma elu kaotanutest ei ole ju pelk statistika. Need on Eesti inimesed, kes kõik on meie emad ja isad, õed ja vennad, tütred ja pojad, meie lähedased ja kallid. Oleme kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et neid kaitsta ning selle ränkade tagajärgedega viiruse levikut pidurdada ja kontrollida,“ selgitas peaminister Jüri Ratas uute piirangute vajadust. „Kuna viirus levib Eestis laialdaselt ka avalikus ruumis, kust see viiakse oma kodudesse ja perekondadesse, pidi valitsus veelgi piirama rahvarohkeid vaba aja veetmise võimalusi.“