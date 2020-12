ÕHTULEHT KEENIAS | JÕULINE KOROONAVÕITLUS: kui unustad näomaski, võid sattuda trellide taha! 

Keenias jääb hoolsate maskikandjate kõrval silma neidki, kellel on see sikutatud lõua alla. Koroona vastu see ei kaitse, aga ju siis aitab politseinike tähelepanust pääseda. Maske näeb rohkem suuremates linnades. Samas 30 000 elanikuga Shianda küla elanikud panid maski ette vaid siis, kui läksid haiglasse, suurpoodi või mujale asutusse, kuhu turvamees muidu sisse ei lubanud. Külas juhtus sedagi, et erandlikule maskikandjale hõigati: „Corona is not real!“ (koroona ei ole päris! – ingl. k)