Brüsseli seksiorgia korraldaja: politsei nõudis ID-kaarti, ent meil polnud isegi aluspükse jalas 

Doktorantuuris õppiv 29aastane Manzheley teatas kohalikule meediale, et korraldab oma kesklinnas asuvas korteris regulaarselt seksipidusid. Siiski tõdeb ta, et ei teadnud, et üks tema külalistest oli eurosaadik [ungarlane József Szájer]. „Ta on sõbra sõber. Oma pidudele kutsun alati mõned sõbrad, kes toovad kaasa omakorda sõpru ja siis meil on kõigil koos lõbus,“ selgitas Manzheley, kelle korraldatud kambapaugul viibis ka Eesti diplomaat.