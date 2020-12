Iraan tegi vastukäigu sanktsioonidele ja suurendab uraani rikastamist 

Eelnõus oli kirjas, et valitsus peab taastama uraani rikastamise määra 20% tasemele, kui kahe kuu jooksul ei leevenda lääneriigid Iraani vastu kehtestatud karme sanktsioone, mille eesmärk oli takistada riigil tuumarelvade väljatöötamist. Taastatav määr oleks tunduvalt kõrgem kui 2015. aasta tuumaleppe alusel määratud 3,67%, mis ületati 2019. aasta juulis. Sellest ajast saati on see püsinud stabiilselt 4,5% peal.