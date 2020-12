Mihhail Lotman: ma ei ole abielureferendumi fänn 

"Mina ei ole sugugi selle referendumi fänn, absoluutselt mitte. See küsimus, mis on välja pakutud, ei ole hea. Tavaliselt tehakse referendum siis, kui tahetakse midagi muuta," selgitab Lotman, et praegu tahetakse referendumil küsida, kas jääb nii, nagu seadustes juba on.

18. aprillil seatakse plaani järgi Eesti rahva ette küsimus „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“.

Koalitsioonis on kolm Isamaa saadikut avalikult öelnud, et ei toeta abielureferendumit – Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Siim-Valmar Kiisler ja Üllar Saaremäe. Juhul kui nendele lisandub ka Mihhail Lotman, ei pruugi referendumi eelnõu esimesel lugemisel riigikogus läbi minna. Selleks on vaja kokku 51 häält, millest opositsioonil on 45 häält. Koos nelja isamaalasega oleks häälte arv kokku 49. Kui korruptsioonikuriteos süüdi jäänud Kalev Kallo asendusliige Imre Sooäär otsustab Toompeale minna, võib see vastuhäälte arvu veelgi kasvatada.