Sinine Äratus: monument Ungern-Sternbergile oli kahe liikme eraprojekt 

"Noortekogu Sinine Äratus peab oluliseks katuseraha väärikat kasutamist ja kui sellega otsustakse toetada mälupaikade loomist, peaksid need olema vapratele meestele ja naistele, kes on Eesti riigi ja kultuuri ajaloos olulised."

1. detsembri õhtul otsustas mälestusseltsi Ungern Khaan juhatus loobuda riigieelarvelisest toetusest. "Otsus on tulnud meedia laimu valguses, mis on tuginenud sensatsionalismile, mitte ajaloouuringutele; parunit on näidatud sõjardi ja kriminaalina, mitte Mongoolia vabastajana. Võtsime vastu otsuse selleks, et mitte anda alust paruni edasiseks mustamiseks meedias," põhjendas selts.