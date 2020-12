Prefekt: inimesed täidavad maskikandmise kohustust 

Kui politsei oma tavatööd tehes näeb, et inimesed ei kanna teistega kokku puutudes maski, näiteks kaubanduskeskuses või teenindussaalides, suheldakse nendega ja selgitatakse, miks on oluline maski kanda. „Politsei ei menetle ega trahvi rikkumisi, vaid info edastatakse terviseametile, kes otsustab edasised sammud,“ ütles prefekt Kristian Jaani. Maskikandmise kohustus avalikes ruumides jõustus eelmine nädal.

„Politsei on tänaseks kontrollinud maski kandmise nõuet veidi vähem kui kaks päeva. Selle ajal jooksul oleme näinud, et pilt on positiivne ning enamik inimesi kannab enda ja teiste tervise hoidmiseks maske,“ sõnas Jaani eelmisel nädalal.