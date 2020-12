Mihkel Tiks pole saavutanud kohtuasjas majavaidluses kompromissi 

Novembris lükkus kohtuasi edasi. „Kohtuistung lükkus edasi 19. jaanuarini, sest vastaspoole advokaat kahtlustas endal koroonaviirust, mida tal ei olnud. Saatsin kohtule taotluse nõuda advokaadilt kinnitavaid tõendeid koroonatesti kohta, et tegu pole tahtliku venitamisega,“ rääkis Tiks, et lihtne asi venib juba üle aasta.

Tiksi sõnul pole vastaspool tema pakutud kompromissi vastu võtnud – ta pakkus elamiseks oma Suurpea ühetoalist korterit. Kompromissi on pakkunud mu esindaja juba aasta tagasi, vastaspool keeldus sellest, lisas ta.

Kroonikale on Tiks varem öelnud, et isatallu, mis on alati olnud tema ainuomand, jäid Tiksi Krimmi lahkudes elama tema toonane elukaaslane koos nende kahe tütrega. Nüüd aga ei lasta Tiksi enam uksest sissegi.