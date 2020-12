Suri Estonia kauaaegne solist Hans Miilberg 

„Estoonlased jäävad mäletama Hans Miilbergi kui vana kooli lavaisiksust, kelle sära on aegumatu,“ seisab rahvusooperi järelhüüdes.

Hans Miilberg 2017. aastal ajakirjale Eesti Naine antud intervjuus: „Mul on piisavalt ilus minevik. Olen olnud teatris koos huvitavate näitlejatega, tõeliste isiksustega Estonia teatri kuldajal. See on ja jääb.“