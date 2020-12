Poliitika Imre Sooäär võttis raske otsuse tegemiseks aega: kui lähen Toompeale, siis kindlasti mitte lärmama ja laamendama Toimetas Annika Erg , täna 21:41 Jaga: M

Imre Sooäär Foto: Tiina Kõrtsini

Imre Sooäär tunnistab sotsiaalmeedias, et ta on raske otsuse ees – kas minna tagasi riigikokku või mitte. Selleks on ta võtnud mõtlemisaega.