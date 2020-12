Imre Sooäär oma raskest otsusest: kui lähen Toompeale, siis kindlasti mitte lärmama ja laamendama 

Sooääre sõnul on talle diplomaaditöö välisministeeriumis südamelähedane, kuid samas ei jäta teda külmaks see, mis toimub kogu meie riigis.

"Igapäevaselt Eesti eksportivate ettevõtjatega suheldes kuulen jätkuvalt, et neil on järjest raskem toimetada, sest ühe erakonna väljaütlemised ja sammud tänases valitsuskoalitsioonis halvendavad nende võimalusi kasvada ja areneda. See mõjutab juba Eesti konkurentsivõimet ja majanduskliimat ning pidurdab ettevõtete kasvuvõimalusi. Järjest suurem ühiskonna suletuse poole liikumine vähendab meie riigi väljavaateid turgudel," ütleb ta.

Sooäär on enda sõnul tõsise teelahkme ees, kas jätkata tööd välisministeeriumis või minna tagasi riigikogusse ja aidata kogu riigi jaoks raskel ajal teha veel raskemaid otsuseid.