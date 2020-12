Juhtkiri | Katuseraha näitab võimuliidu väärtushinnanguid 

Ajadki on muutunud ning paljud koolimajad on juba korda tehtud või on sootuks uued ehitatud. Seetõttu läheb suur osa rahast sel aastal usuorganisatsioonidele ja MTÜdele. Muutunud pole vaid asjaolu, et paljud saadikuid organiseerivad raha enda ja oma tegemistega seotud ettevõtmistele. Uueks noodiks on sel korral katuseraha kasutamine mingile seltskonnale olulise agenda kergitamiseks – kui suurim summa, 141 000 eurot läheb abordivastasele ühingule ning sellele lubatakse hilisemate vangerduste käigus veel 30 000 juurde anda.

Selle sammu tõttu jääb mulje, et tegu on riiklikult tähtsa probleemiga, kui juba riigikogu rahaeraldis toetab abordivastast võitlust. Näib, et riik on valinud poole, kelle pürgimusi ta peab õigeks, neid rahaliselt toetades. Ilmselt sai ka Jüri Ratas aru, et sellist rahaandmist võetakse võimuliidu ühise seisukohana, sest ta kiirustas kinnitama, et tema ja keskerakondlased on abordikeelu vastu, ning et Keskerakonna valitsuse ajal seda ei kehtestata.

Küll aga sobitub aborditeema samasse mustrisse abieluküsimusega, mis on näiteks Poolas päevakorral – ka ses osas pole meie rahvuskonservatiivid originaalsed, vaid ainult kopeerivad mujalt nähtut-kuuldut. Samas võib Ratas küll deklareerida, et on abordikeelu vastu, aga kui Keskerakonna toel antakse raha raseduse katkestamise vastastele, õhutatakse sellega ühiskonna lõhestamist mujalt imporditud teemaga, mis on isegi katoliiklaste meelest äärmuslik lähenemine.