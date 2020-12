Eesti ainus pedofiilide ravija: keemiline kastreerimine on mõnel juhul otstarbekas 

"Pealtnägija" vahendas, et igal aastal avastatakse 500 lastevastast seksuaalkuritegu. Prokuratuur saadab iga nädal kohtupinki keskmiselt kaks perverti, kes on väärkohelnud enda või võõrast last, ahvatlenud alaealist internetis või vaadanud lapspornot. Kõige nooremad rikkujad on varateismelised, vanimad ligi 80aastased vanaisad. Seevastu noorimad kannatanud on vägistamisohvriks langenud sisuliselt hetkest, kui siia ilma sündisid.