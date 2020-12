ŠOKK JA LEIN SAKSAMAA VANIMAS LINNAS: Hullunud autojuhi rataste all kaotasid elu isa ja imik... 

Politsei sõnul on teisipäeval kohaliku aja järgi kell 13.45 vanalinna ostutänaval rahva sekka sõitnud mees Trieri elanik ja Saksamaa kodanik. Korravalvurid vahistasid ta kohapeal ja viisid ülekuulamisele. Deutsche Welle nimetab teda Saksa meheks. Pole tõendeid, et kinnipeetu oleks saatnud jubeda teo mingil poliitilisel või religioossel ajendil korda. Ta tegutses üksinda ning tal polnud mõttekaaslasi. Ehkki kuritegu meenutab 2016. aastal Berliini jõuluturul toimunud terroriakti, kus islamiäärmuslane sõitis veokiga 12 inimest surnuks ning vigastas kümneid, pole Trieris juhtunu ilmselt selle usundiga seotud. Sündmuskohast ümber nurga oleval Hauptmarkti väljakul toimuks sel ajal tavaliselt linna jõuluturg, ent koroonapandeemia tõttu ei avatud seda tänavu. See ei tähenda, et vanalinn oleks tühi. Rahvas jalutab seal niisama ning tegu on alaga, kus paikneb palju poode.