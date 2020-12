LUURESÜSTEEM PALJASTATUD? Eestist leiti jälg programmist, mis positsioneerib su telefoni sekunditega! 

Teisipäeval avaldasid Toronto Ülikooli allüksuse, luureorganisatsioonide tegevuse paljastamisele pühendunud Citizen Labi teadlased uurimuse, kus väidavad, et vähemalt 25 riigis on kasutusel ettevõtte Circles toodang, millega saab salamisi jälgida mobiiltelefonide paiknemist üle maailma.

Circles kasutab oma töös Signaling System 7 (SS7) lahendust, mille kaudu töötab mobiilsidevõrkude roaming teenus. Kui telefoni kasutaja lahkub oma koduvõrgust ja ühendub mõne välismaa operaatori teenusega, annab viimane läbi SS7 koduvõrgu pidajale sellest teada, et too saaks pärast esitada kliendile õige arve.

Circles kasutab SS7 lahendust aga ära teeseldes, et just nemad on too võõras teenuspakkuja ja väites, et mingi kindla telefoninumbri omanik peaks kasutama roamingut. Seepeale edastab koduvõrk automaatselt Circlesile mobiilimasti täpsusega, kus mobiiltelefon tegelikult asub.