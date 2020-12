Politico: paremäärmuslik valitsuserakond rikub Eesti kui eduka tehnoloogiariigi mainet 

Jaak Madisoni sõnul on EKRE pooldajate kasv aga märk konservatiivse sõnumi populaarsusest. Madisoni sõnul on pildiga, mida Reformierakond on üritanud Eestist maalida, kui Lääne-Euroopa riigist, püütud varjata riigi tegelikke majandus- ja sotsiaalprobleeme.

Madison ütles aga Politicole, et Mart Helme kommentaarid Bideni kohta läksid üle piiri. Madisoni hinnangul tegi Helme õigesti, et tagasi astus. Samas asus Madison artiklis Helmet ka kaitsma, öeldes, et ta on otsekohene ja aus mees.

“Mõnikord on see problemaatiline, sest vahel tuleb tipppoliitikas olla teatud viisil poliitiliselt korrektne,” tõdes Madison. Muuhulgas eitab Madison, et EKRE on rassistlik erakond.

Politico sõnul on Eesti idufirmade ja IT-sektor aina enam mures, kuna EKRE populistlikud ja sisserändevastased sõnumid muudavad riigi vähem atraktiivseks oskustega rahvusvahelistele töötajatele, keda seni on soovitud Eestisse tuua.